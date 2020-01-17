2020-01-17T17:59:17+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле ищут женщину, пропавшую полгода назад

Светлана Бабушкина пропала летом
Алина СУРИНА
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Фото: Лиза АлертФото: Лиза Алерт
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В Нижнем Тагиле ищут 45-летнюю женщину, пропавшую полгода назад. Светлана Бабушкина пропала летом. Ее поисками сейчас занимаются волонтеры «Лиза Алерт». Помочь в поисках женщины попросила племянница.

- Муж пришёл домой, её нет. С 29 августа 2019 года её местонахождение неизвестно, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: нормальное

Волосы: темно-русые или окрашены в белый цвет

Цвет глаз: карие

Если вы знаете, где может находиться Светлана, волонтеры просят позвонить по телефону 8-922-21-90-672 инфогру поиска Олесе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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