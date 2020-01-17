В Нижнем Тагиле ищут женщину, пропавшую полгода назад
В Нижнем Тагиле ищут 45-летнюю женщину, пропавшую полгода назад. Светлана Бабушкина пропала летом. Ее поисками сейчас занимаются волонтеры «Лиза Алерт». Помочь в поисках женщины попросила племянница.
- Муж пришёл домой, её нет. С 29 августа 2019 года её местонахождение неизвестно, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Приметы:
Рост: 170 см.
Телосложение: нормальное
Волосы: темно-русые или окрашены в белый цвет
Цвет глаз: карие
Если вы знаете, где может находиться Светлана, волонтеры просят позвонить по телефону 8-922-21-90-672 инфогру поиска Олесе.
ИСТОЧНИК KP.RU