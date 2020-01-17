На уральских предприятиях ЕВРАЗа отметили лучших молодых работников

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:53:58+03:00

Корпоративные награды, благодарности с занесением в трудовую книжку и денежные премии получили около ста человек

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На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК наградили лучших молодых работников по итогам 2019 года. Корпоративные награды, благодарности с занесением в трудовую книжку и денежные премии получили около ста человек.

Более десяти лет на ЕВРАЗ НТМК проводится конкурс на звание «Лучший молодежный трудовой коллектив». В этом раз в нем победили бригады из цеха по ремонту металлургического оборудования №3, конвертерного и крупносортного цехов, а также дирекции по информационным технологиям. Впервые аналогичный конкурс прошел и на ЕВРАЗ КГОК, там отмечены экипаж электровоза №093, отделение по техобслуживанию и ремонту электрооборудования цеха дробления, группа подготовки производства цеха электротехнических лабораторий.

За работой - один из лучших молодежных трудовых коллективов ЕВРАЗ КГОК, группа подготовки производства цеха электротехнических лабораторий

Также названы лауреаты молодежной премии ЕВРАЗ НТМК, ими стали восемь сотрудников различных цехов, среди которых слесари-ремонтники, вальцовщики и электромонтеры, модельщик и сменный мастер.

Победители не только показали высокие результаты работы, но и предлагали улучшения на рабочих местах, повышали качество продукции и эффективность ремонтов, участвовали в общественной и спортивной жизни, занимались благотворительностью, помогали подшефным детским учреждениям.

«Будьте активными, не бойтесь учиться – сегодня мир очень быстро меняется, постоянно совершенствуются технологии, и если вы готовы к этому, перед вами открыты все дороги», - сказал победителям управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарев.

Выступает команда ЕВРАЗ НТМК по КВН «Проспект металлургов»

Награждение проходило во Дворце культуры металлургов, куда были приглашены более пятисот молодых сотрудников. После торжественной церемонии для них была подготовлена культурно-развлекательная программа. Перед зрителями выступили артисты Центра культуры и искусств ЕВРАЗ НТМК, популярный ди-джей Дмитрий Фреш, кавер группа «Формат звука», а также сами работники. Слесарь доменного цеха Антон Евлюхин, в прошлом году завоевавший титул «Мистер ЕВРАЗ», спел балладу, играя на фортепьяно. «Мисс ЕВРАЗ - 2019» лаборант химического анализа ТЭЦ Наиля Асхарова читала шутливый рэп. Юмористическими номерами приветствовали коллег команда КВН ЕВРАЗ НТМК «Проспект металлургов» и сборная активистов молодежной организации.

Конкурс на звание «Лучший молодежный трудовой коллектив» проводится два раза в год, итоги подводятся ко Дню металлурга и к Новому году.