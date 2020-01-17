Санаторные путевки и билеты до Питера: уральским ветеранам в честь юбилея Победы увеличат выплаты

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:51:14+03:00

Инвалидам и участникам ВОВ - до пяти тысяч рублей, остальным категориям – до тысячи

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В честь 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне в этом году власти Свердловской области приняли решение увеличить выплаты. Об этом рассказал министр соцполитики области Андрей Злоказов.

- В юбилейный год будет увеличен размер компенсации труженикам тыла за неиспользованную санаторно-курортную путевку, продолжится стартовавшая в 2019 году выплата компенсации расходов на билет до Санкт-Петербурга и обратно, - отметил Злоказов. – Также сохранится организация ветеранских теплоходных круизов.

Инвалидам и участникам ВОВ увеличат выплаты до пяти тысяч рублей, остальным категориям – до тысячи. А для детей всех погибших защитников Отечества предполагается единовременная денежная выплата для посещения воинских захоронений.

ИСТОЧНИК KP.RU