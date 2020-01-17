Красивая грудь и пирсинг: в Екатеринбурге девушка знакомится с мужчинами под фотографией порнозвезды

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:07:39+03:00

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На какие только уловки не пойдут нечистые на руку личности, чтобы развести на что-либо людей в соцсетях или на сайте знакомств. Вот и в Екатеринбурге появилась таинственная 21-летняя «Виктория», чья станица размещена в Tinder.

Вот так выглядит анкета в Tinder

Вот только незнакомка оказалось 20-летней порномоделью Кристиной Щербининой больше известной в индустрии фильмов для взрослых как Лия Сильвер. А фотографии, которые показаны в анкете, легко найти в Instgram актрисы.

Так что уральцам, желающим познакомиться с красивой девушкой, лучше не ставить лайки этой «Виктории».

Лия Сильвер стала звездой порноиндустрии в 2018 году. Фото: Instagram

Также прочитайте наш текст с подборкой самых необычных девушек из Екатеринбурга и Свердловской области, которых можно найти в Tinder. Эти представительницы прекрасного пола весьма оригинально подошли к описанию своих страниц.

ИСТОЧНИК KP.RU