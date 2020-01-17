2020-01-17T14:07:39+03:00
Общество

Красивая грудь и пирсинг: в Екатеринбурге девушка знакомится с мужчинами под фотографией порнозвезды

Журналист «Комсомолки» увидел подозрительный аккаунт, листая Tinder
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Возможно, такие аккаунты создают лица, находящиеся в местах лишения свободы. Фото: InstagramВозможно, такие аккаунты создают лица, находящиеся в местах лишения свободы. Фото: Instagram
Изменить размер текста:

На какие только уловки не пойдут нечистые на руку личности, чтобы развести на что-либо людей в соцсетях или на сайте знакомств. Вот и в Екатеринбурге появилась таинственная 21-летняя «Виктория», чья станица размещена в Tinder.

Вот так выглядит анкета в Tinder

Вот так выглядит анкета в Tinder

Вот только незнакомка оказалось 20-летней порномоделью Кристиной Щербининой больше известной в индустрии фильмов для взрослых как Лия Сильвер. А фотографии, которые показаны в анкете, легко найти в Instgram актрисы.

Так что уральцам, желающим познакомиться с красивой девушкой, лучше не ставить лайки этой «Виктории».

Лия Сильвер стала звездой порноиндустрии в 2018 году. Фото: Instagram

Лия Сильвер стала звездой порноиндустрии в 2018 году. Фото: Instagram

Также прочитайте наш текст с подборкой самых необычных девушек из Екатеринбурга и Свердловской области, которых можно найти в Tinder. Эти представительницы прекрасного пола весьма оригинально подошли к описанию своих страниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уральский боец Петр Ян станет официальным комментатором боя Конора МакГрегора и Дональда Серроне
Санаторные путевки и билеты до Питера: уральским ветеранам в честь юбилея Победы увеличат выплаты
Крепили не ко льду, а ко дну: спасатели дали «добро» купели в Нижнем Тагиле
Красивая грудь и пирсинг: в Екатеринбурге девушка знакомится с мужчинами под фотографией порнозвезды
Экс-мэр Каменска-Уральского, осужденный за взятку, заплатит больше 2,6 миллионов
Свердловчанка поехала в храм, а оказалась на водочном заводе
Куйвашев заявил, что в Новоуральск не ввозят урановые «хвосты»
Куйвашев поддержал перевод «скорых» на аутсорсинг
На Урале 13 подростков отравились снюсом
Построят новый терминал: к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге отреставрируют Кольцово
Забили молотком ради овец: южанам, убившим бизнесмена из Березовского, вынесли приговор
Юных екатеринбуржцев зовут сняться в фильме про «псковских Бонни и Клайда»
«Не надо обижать»: Куйвашев отчитал Высокинского за обращение в полицию на журналистов
На День Победы в Екатеринбурге для участников «Бессмертного полка» запустят караоке военных песен
На Урале пытаются списать опасный кран
Глава Екатеринбурга успокоил всех ненавистников новой развязки у «Калины»
Предлагал очень настойчиво: уралец пытался избежать наказания за контрабанду с помощью взятки полицейскому
Свердловская прокуратура заставила чиновников снести опасный дом-убийцу
Полиция Екатеринбурга разбирается в сгоревших иномарках
Из Екатеринбурга выдворили больше двух тысяч мигрантов-нелегалов
В Нижнем Тагиле дворы благоустроят за 220 миллионов
Сложно не заметить: в уральском городе поставят 30 неоновых светофоров-лент
Ребенок не был пристегнут: на свердловской трассе в ДТП пострадали три человека, включая четырехлетнего мальчика
Едва не упустили победу: «Автомобилист» переиграл в Екатеринбурге «Салават Юлаев»
Скажите Cheese: в Екатеринбурге выпустили книгу погибшего в аварии сыровара
Готовый бизнес: здание мэрии Екатеринбурга распродают по частям