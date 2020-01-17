2020-01-17T13:16:18+03:00
Общество

Куйвашев заявил, что в Новоуральск не ввозят урановые «хвосты»

Хотя, по данным Greenpeace Russia, контракт на ввоз заключен на 12 тысяч тонн
Данил СВЕЧКОВМария Трапезникова
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Куйвашев заявил, что в Новоуральск не ввозят урановые «хвосты»Куйвашев заявил, что в Новоуральск не ввозят урановые «хвосты»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во время итоговой пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева была затронута очень серьезная тема, волнующая не только уральцев, но и, пожалуй, всех неравнодушных к экологии. А именно – ввоз урановых «хвостов» в Новоуральск.

Как заверяет Greenpeace Russia, контракт был подписан между «Росатомом» и немецким концерном Urenco и предусматривает ввоз 12 тысяч тонн. С непониманием и вопросами журналисты пришли к губернатору.

- А про урановые «хвосты» вы откуда взяли? Вы знаете, чем занимается Новоуральск? – Спросил их Куйвашев. – Они занимаются в том числе… секретными историями. Какие «хвосты»? Они занимаются своей работой. То, что туда завозится – оно и должно туда завозиться. Я об этом не знаю, хотя я носитель секрета. У нас не предназначена территория для хранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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