Построят новый терминал: к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге отреставрируют Кольцово

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:53:41+03:00

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К моменту проведения Универсиады-2023 главный аэропорт Урала, Кольцово, значительно преобразится: рядом с отелем «Анжело» построят новый терминал и туда же перенесут багажное отделение. Все это будет сделано для того, чтобы увеличить вместимость аэропорта, ведь в Екатеринбург приедут тысячи туристов. Об этом рассказал во время пресс-конференции с журналистами губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Мы, как вы знаете, для себя стали развивать выставочно-конгрессную деятельность, а это всегда тянет за собой увеличение потока пассажирского, - отметил губернатор. – К универсиаде мы эту реконструкцию должны будем закончить, и аэропорт наш сможет принимать 16 миллионов человек. И это не все - мы рассматриваем возможность строительства еще одного терминала.

Все изменения пройдут за счет инвестора. На сегодняшний день, по итогам 2019 года, рост пассажиропотока в Кольцово составил 17-18% - и каждый год он только увеличивается.

Напомним, что губернатор Куйвашев сейчас отвечает на вопросы больше 160-ти журналистов со всего региона. Мы, кстати, ведем онлайн-трансляцию, где публикуем самые важные вопросы и самые важные ответы главы области.

ИСТОЧНИК KP.RU