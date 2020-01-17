2020-01-17T11:35:43+03:00
Происшествия

Забили молотком ради овец: южанам, убившим бизнесмена из Березовского, вынесли приговор

На скамье подсудимых оказались Собирджон Касимов и Махмедали Наврузов
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Осужденные обязаны будут выплатить семье погибшего мужчины по 1,2 млн. рублей каждый, а также возместить материальный ущерб за кражу овец. Наврузов также будет обязан выплатить ущерб от кражи в салоне ритуальных услуг.Осужденные обязаны будут выплатить семье погибшего мужчины по 1,2 млн. рублей каждый, а также возместить материальный ущерб за кражу овец. Наврузов также будет обязан выплатить ущерб от кражи в салоне ритуальных услуг.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловском областном суде вынесли приговор Собирджону Касимову и Махмедали Наврузову, обвиняемых в убийстве бизнесмена из Березовского Максима Шмелева. В ходе заседания было доказано, что в декабре 2018 южане расправились с предпренимателем ради его «Газели», на которой позже украли овец и телят.

Также выяснилось, что летом того же года Наврузов украл из салона ритуальных услуг, в котором подрабатывал, 244 тысячи рублей.

- Мужчины присмотрели в одном из дворов поселка Верхнее Дуброво скотину, и решили их украсть с целью дальнейшей продажи. Для этого подыскали на сайтах объявлений водителя с грузовым фургоном и под предлогом перевозки мебели договорились о встрече в Березовском. В пути злоумышленники остановили машину в безлюдном месте, выманили водителя из кабины и до смерти забили молотком. После чего похитили с фермы четырех овец и семь телят, - напомнили обстоятельства дела в областном суде.

В итоге убийцы получили по заслугам. Наврузову назначили 16 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, Косимову – 16 лет также в колонии строгого режима. Кроме этого они обязаны выплатить семье убитого по 1,2 миллиона рублей каждый, и возместить ущерб за кражу овец.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале 13 подростков отравились снюсом
Построят новый терминал: к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге отреставрируют Кольцово
Забили молотком ради овец: южанам, убившим бизнесмена из Березовского, вынесли приговор
Юных екатеринбуржцев зовут сняться в фильме про «псковских Бонни и Клайда»
«Не надо обижать»: Куйвашев отчитал Высокинского за обращение в полицию на журналистов
На День Победы в Екатеринбурге для участников «Бессмертного полка» запустят караоке военных песен
На Урале пытаются списать опасный кран
Глава Екатеринбурга успокоил всех ненавистников новой развязки у «Калины»
Предлагал очень настойчиво: уралец пытался избежать наказания за контрабанду с помощью взятки полицейскому
Свердловская прокуратура заставила чиновников снести опасный дом-убийцу
Полиция Екатеринбурга разбирается в сгоревших иномарках
Из Екатеринбурга выдворили больше двух тысяч мигрантов-нелегалов
В Нижнем Тагиле дворы благоустроят за 220 миллионов
Сложно не заметить: в уральском городе поставят 30 неоновых светофоров-лент
Ребенок не был пристегнут: на свердловской трассе в ДТП пострадали три человека, включая четырехлетнего мальчика
Едва не упустили победу: «Автомобилист» переиграл в Екатеринбурге «Салават Юлаев»
Скажите Cheese: в Екатеринбурге выпустили книгу погибшего в аварии сыровара
Готовый бизнес: здание мэрии Екатеринбурга распродают по частям