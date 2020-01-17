Забили молотком ради овец: южанам, убившим бизнесмена из Березовского, вынесли приговор

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:35:43+03:00

Осужденные обязаны будут выплатить семье погибшего мужчины по 1,2 млн. рублей каждый, а также возместить материальный ущерб за кражу овец. Наврузов также будет обязан выплатить ущерб от кражи в салоне ритуальных услуг. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловском областном суде вынесли приговор Собирджону Касимову и Махмедали Наврузову, обвиняемых в убийстве бизнесмена из Березовского Максима Шмелева. В ходе заседания было доказано, что в декабре 2018 южане расправились с предпренимателем ради его «Газели», на которой позже украли овец и телят.

Также выяснилось, что летом того же года Наврузов украл из салона ритуальных услуг, в котором подрабатывал, 244 тысячи рублей.

- Мужчины присмотрели в одном из дворов поселка Верхнее Дуброво скотину, и решили их украсть с целью дальнейшей продажи. Для этого подыскали на сайтах объявлений водителя с грузовым фургоном и под предлогом перевозки мебели договорились о встрече в Березовском. В пути злоумышленники остановили машину в безлюдном месте, выманили водителя из кабины и до смерти забили молотком. После чего похитили с фермы четырех овец и семь телят, - напомнили обстоятельства дела в областном суде.

В итоге убийцы получили по заслугам. Наврузову назначили 16 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, Косимову – 16 лет также в колонии строгого режима. Кроме этого они обязаны выплатить семье убитого по 1,2 миллиона рублей каждый, и возместить ущерб за кражу овец.

ИСТОЧНИК KP.RU