Забили молотком ради овец: южанам, убившим бизнесмена из Березовского, вынесли приговор
В Свердловском областном суде вынесли приговор Собирджону Касимову и Махмедали Наврузову, обвиняемых в убийстве бизнесмена из Березовского Максима Шмелева. В ходе заседания было доказано, что в декабре 2018 южане расправились с предпренимателем ради его «Газели», на которой позже украли овец и телят.
Также выяснилось, что летом того же года Наврузов украл из салона ритуальных услуг, в котором подрабатывал, 244 тысячи рублей.
- Мужчины присмотрели в одном из дворов поселка Верхнее Дуброво скотину, и решили их украсть с целью дальнейшей продажи. Для этого подыскали на сайтах объявлений водителя с грузовым фургоном и под предлогом перевозки мебели договорились о встрече в Березовском. В пути злоумышленники остановили машину в безлюдном месте, выманили водителя из кабины и до смерти забили молотком. После чего похитили с фермы четырех овец и семь телят, - напомнили обстоятельства дела в областном суде.
В итоге убийцы получили по заслугам. Наврузову назначили 16 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, Косимову – 16 лет также в колонии строгого режима. Кроме этого они обязаны выплатить семье убитого по 1,2 миллиона рублей каждый, и возместить ущерб за кражу овец.
ИСТОЧНИК KP.RU