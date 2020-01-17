«Не надо обижать»: Куйвашев отчитал Высокинского за обращение в полицию на журналистов

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:01:32+03:00

Куйвашев отчитал Высокинского за обращение в полицию на журналистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга решила проверить наших коллег из «66.ру» после того, как они установили в сквере таблички-перфомансы

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Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проводит итоговую пресс-конференцию, на которую съехались больше 160 журналистов со всего региона. Мы, кстати, ведем онлайн-трансляцию, где подробно рассказываем обо всем, что говорит глава области.

И вот, во время встречи, был поднят вопрос о заявлении в полицию на наших коллег из «66.ру». Напомним, администрация Екатеринбурга решила проверить журналистов после того, как те установили в злополучном сквере у Оперного театра таблички с надписью «Улица разбитых фонарей» - накануне там действительно разбили несколько светильников.

Куйвашев попросил не обижать журналистов

И тогда губернатор прямо во время пресс-конференции решил позвонить главе города по громкой связи и уточнить все подробности. Между ними произошел вот такой диалог:

- Ты правда написал заявление в полицию?

- Нет, мы попросили проверить, есть ли состав преступления, - ответил Александр Высокинский.

- Давайте так: журналистов обижать не надо. Заявлений писать не надо.

- Хорошо, не будем обижать журналистов.

После этого диалога все присутствующие в зале зааплодировали.

ИСТОЧНИК KP.RU