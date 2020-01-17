17 Янв. 2020 2020-01-17T10:25:41+03:00

На День Победы в Екатеринбурге для участников «Бессмертного полка» запустят караоке военных песен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году маршрут шествия продлят до Центрального стадиона

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Накануне в администрации Екатеринбурга обсудили планы по проведению юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Задача, которую поставил глава Высокинский – провести все мероприятия на высоком уровне. На встрече обсудили одно из главных событий праздника – шествие «Бессмертный полк», в котором, по предварительным подсчетам, должно выступить от 120 до 150 тысяч человек.

Его организуют совместно с министерством культуры и министерством спорта Свердловской области, а также руководителями стадиона «Екатеринбург Арена» и представителями ФК «Урал».

Финиш предполагается сделать в чаше самого стадиона, где все участники массово исполнят песни военных лет. Аккомпанировать им будут баяны, гармони и аккордеоны – число музыкантов составит от трех до пяти тысяч. В финале шествия на сцене выступит звезда федерального масштаба. Правда, кто именно, пока что неизвестно.

- Можно будет не только услышать полюбившиеся музыкальные композиции того времени, но и исполнить их самим, - уточнил Дмитрий Баранов, замглавы по вопросам соцполитики.

ИСТОЧНИК KP.RU