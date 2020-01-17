На Урале пытаются списать опасный кран

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:02:12+03:00

Он не был зарегистрирован в реестре опасных объектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он не был зарегистрирован в реестре опасных объектов

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В Талицком районе прокуратура через суд пытается списать на свалку старый кран-подъемник, который не отвечает требованиями безопасности. С помощью него на одном из местных предприятий проводились работы по подъему грузов. Во время проверки прокуратура нашла большое количество нарушений.

- Подъемное сооружение было установлено не на все опоры, применялись неисправные грузозахватные приспособления, отсутствовали ограждения рабочей зоны, а также не применялись средства индивидуальной защиты работников, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Более того, кран не был зарегистрирован в реестре опасных объектов.

Все эти нарушения могли привести к несчастным случаям на работе, поэтому прокуратура потребовала списать кран до его регистрации в реестре. Суд с требованиями согласился.

ИСТОЧНИК KP.RU