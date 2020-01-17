Предлагал очень настойчиво: уралец пытался избежать наказания за контрабанду с помощью взятки полицейскому

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:52:13+03:00

Но его сдали и оштрафовали на 50 тысяч

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В Нижнем Тагиле под суд отправили представителя одной из местных организаций, который в сентябре прошлого года незаконно попытался вывести в Казахстан древесину. Без документов и разрешений. Его автомобиль во время рейдов остановили инспекторы ГИБДД.

- У водителя не оказалось оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа, что свидетельствовало о наличии признаков административного правонарушения, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Чтобы избежать ответственности и вернуть себе конфискованный автомобиль с древесиной, он предложил полицейскому взятку в 20 тысяч рублей – он положил их на стол в служебном кабинете полицейского. Но тот отказался.

- Полицейские на сделку с совестью не пошли, сообщив необходимую информацию своим коллегам, которые, в свою очередь, грамотно зафиксировали противоправный факт и передали собранные материалы в региональный СК для принятия решения о возбуждении дела, - добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

В итоге, суд назначил мужчине, раскаявшемуся в содеянном, штраф в размере 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU