2020-01-17T08:12:46+03:00
Общество

Свердловская прокуратура заставила чиновников снести опасный дом-убийцу

Здание уже частично обрушилось и унесло с собой жизнь одного человека
Мария Трапезникова
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Здание уже наполовину разрушеноЗдание уже наполовину разрушеноФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тавде прокуратура обязала городскую администрацию снести аварийное здание, которое уже наполовину разрушено и продолжает разрушаться. Оно, тем самым, представляет большую угрозу для жизни и здоровья горожан.

- Его частичное обрушение уже погубило одного человека, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Согласно законодательству, к вопросам местного значения муниципального ГО относится, в том числе, участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах округа.

В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием заставить местную администрацию снести опасное здание. Суд с этим согласился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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