Свердловская прокуратура заставила чиновников снести опасный дом-убийцу
В Тавде прокуратура обязала городскую администрацию снести аварийное здание, которое уже наполовину разрушено и продолжает разрушаться. Оно, тем самым, представляет большую угрозу для жизни и здоровья горожан.
- Его частичное обрушение уже погубило одного человека, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Согласно законодательству, к вопросам местного значения муниципального ГО относится, в том числе, участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах округа.
В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием заставить местную администрацию снести опасное здание. Суд с этим согласился.
ИСТОЧНИК KP.RU