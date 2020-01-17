Полиция Екатеринбурга разбирается в сгоревших иномарках

17 Янв. 2020 2020-01-17T07:53:42+03:00

Местные жители считают, что это были поджоги

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Сегодня ночью в Екатеринбурге, в районе бульвара Есенина, произошло сразу два пожара – загорелись иномарки Ford Focus и Zaz Chance. Диспетчеры МЧС зафиксировали вызовы в 22:29 и 04:41. И то, и другое возгорание приехавшие на место спасатели потушили в течение двух минут.

Однако местные жители заподозрили в этом поджог и обратились в полицию. Сообщение поступило в отдел №6 около 5:40. На место выезжала оперативно-следственная группа, чтобы осмотреть место.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- По предварительным данным, у Ford произошло короткое замыкание в моторном отсеке. Также пострадал припаркованный Zaz, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Владельцы иномарок заявление писать отказались.

Еще один автомобильный пожар за эту ночь произошел на улице Куйбышева. Полицейские проводят проверку пострадавшей Kia, а пожарные дознаватели выясняют причину возгорания. В данный момент разыскивается владелец автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU