Из Екатеринбурга выдворили больше двух тысяч мигрантов-нелегалов

17 Янв. 2020 2020-01-17T07:23:24+03:00

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Судебные приставы по Свердловской области за прошедший год выдворили за пределы Екатеринбурга больше двух тысяч мигрантов-нелегалов. Среди тех, кто отправился на родину, оказалось 65 детей. Все они нарушили миграционное законодательство РФ.

- Большая часть выдворяемых мигрантов приобрели авиабилеты за свой счет – это 1 880 человек, остальные улетели домой за счет Федерального бюджета РФ, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Все они заплатили административные штрафы.

Больше всего мигрантов приехали в Екатеринбург из Таджикистана (1 028 человек), Узбекистана (838), Кыргызстана (227) и Азербайджана (38). Вновь вернуться в столицу Урала они смогут только через пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU