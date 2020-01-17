2020-01-17T07:23:24+03:00
Общество

Из Екатеринбурга выдворили больше двух тысяч мигрантов-нелегалов

Среди тех, кто отправился на родину, оказалось 65 детей
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской областиФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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Судебные приставы по Свердловской области за прошедший год выдворили за пределы Екатеринбурга больше двух тысяч мигрантов-нелегалов. Среди тех, кто отправился на родину, оказалось 65 детей. Все они нарушили миграционное законодательство РФ.

- Большая часть выдворяемых мигрантов приобрели авиабилеты за свой счет – это 1 880 человек, остальные улетели домой за счет Федерального бюджета РФ, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Все они заплатили административные штрафы.

Больше всего мигрантов приехали в Екатеринбург из Таджикистана (1 028 человек), Узбекистана (838), Кыргызстана (227) и Азербайджана (38). Вновь вернуться в столицу Урала они смогут только через пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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