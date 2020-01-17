В Нижнем Тагиле дворы благоустроят за 220 миллионов
Администрации Нижнего Тагила выделили чуть больше 220 миллионов рублей на благоустройство дворов и общественных пространств. Деньги должны поступить в казну до конца января. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.
- На эти деньги запланировано благоустройство двух дворовых территорий и четырех общественных пространств, - отметил Егор Копысов, замглавы по городскому хозяйству и строительству. – Теперь муниципалитет должен определить строительные компании, которые займутся реализацией намеченных планов.
Всех жителей города уже приглашают принять участие в выборе общественных территорий, реконструкция которых запланирована на 2021 год. Проголосовать можно на официальном сайте мэрии до 23 января.
ИСТОЧНИК KP.RU