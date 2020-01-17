17 Янв. 2020 2020-01-17T07:07:47+03:00

В Нижнем Тагиле дворы благоустроят за 220 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выбрать, какие именно, можно на сайте мэрии до 23 января

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Администрации Нижнего Тагила выделили чуть больше 220 миллионов рублей на благоустройство дворов и общественных пространств. Деньги должны поступить в казну до конца января. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.

- На эти деньги запланировано благоустройство двух дворовых территорий и четырех общественных пространств, - отметил Егор Копысов, замглавы по городскому хозяйству и строительству. – Теперь муниципалитет должен определить строительные компании, которые займутся реализацией намеченных планов.

Всех жителей города уже приглашают принять участие в выборе общественных территорий, реконструкция которых запланирована на 2021 год. Проголосовать можно на официальном сайте мэрии до 23 января.

ИСТОЧНИК KP.RU