Сложно не заметить: в уральском городе поставят 30 неоновых светофоров-лент

17 Янв. 2020 2020-01-17T06:31:58+03:00

Их установят уже в этом году

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В Первоуральске в этом году появятся инновационные светофоры-линии. Дополнительная светодиодная неоновая подсветка на столбах будет привлекать внимание водителей и пешеходов и, следовательно, повысит безопасность дорожного движения. Такие светофоры точно нельзя будет не заметить.

- В 2020 году на улицах города появится 30 таких дублирующих световых комплексов на десяти перекрестках центральных улиц, - отметил заместитель главы Первоуральска по ЖКХ Денис Поляков.

Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, светодиодная лента устанавливается на опорную конструкцию, к которой крепится светофор, и дублирует его сигналы. Благодаря этому его можно будет заметить в любое время суток и в любую погоду.

- Подобное световое решение - эффективный психологический фактор, сдерживающий пешехода и водителя от возможного нарушения правил дорожного движения, - добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU