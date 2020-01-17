Сложно не заметить: в уральском городе поставят 30 неоновых светофоров-лент
В Первоуральске в этом году появятся инновационные светофоры-линии. Дополнительная светодиодная неоновая подсветка на столбах будет привлекать внимание водителей и пешеходов и, следовательно, повысит безопасность дорожного движения. Такие светофоры точно нельзя будет не заметить.
- В 2020 году на улицах города появится 30 таких дублирующих световых комплексов на десяти перекрестках центральных улиц, - отметил заместитель главы Первоуральска по ЖКХ Денис Поляков.
Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, светодиодная лента устанавливается на опорную конструкцию, к которой крепится светофор, и дублирует его сигналы. Благодаря этому его можно будет заметить в любое время суток и в любую погоду.
- Подобное световое решение - эффективный психологический фактор, сдерживающий пешехода и водителя от возможного нарушения правил дорожного движения, - добавили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU