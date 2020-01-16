Едва не упустили победу: «Автомобилист» переиграл в Екатеринбурге «Салават Юлаев»
Екатеринбургский «Автомобилист» оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ, шоферы победили со счетом 4:2.
Первый период голов не принес, зато второй с самого начала порадовал зрителей взятием ворот. Сначала на 23-й минуте отличился защитник Денис Бодров, а под занавес двадцатиминутки счет удвоил Павел Дацюк.
Казалось, что победа уже в кармане у хозяев, но в третьем периоде гостям потребовалось лишь 10 минут, чтобы сравнять счет.
Несмотря на психологическое преимущество уфимцы уехали из уральской столицы без очков: на 55-й минуте, будучи в меньшинстве, гол забил Анатолий Голышев. А за 14 секунд до финальной сирены поразить ворота «Салавата Юлаева» удалось Артему Гарееву.
Стоит отметить, что после 47 игр «Автомобилист» занимает второе место в дивизионе Харламова, отставая на 9 пунктов от казанского «Ак Барса».
ИСТОЧНИК KP.RU