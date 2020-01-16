2020-01-16T19:50:19+03:00
Спорт

Едва не упустили победу: «Автомобилист» переиграл в Екатеринбурге «Салават Юлаев»

Победные шайбы забросили Анатолий Голышев и Артем Гареев
Олег ГАЛИМОВ
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После 47 игр «Автомобилист» занимает второе место в дивизионе Харламова, отставая на 9 пунктов от казанского «Ак Барса». Фото: ХК "Автомобилист"После 47 игр «Автомобилист» занимает второе место в дивизионе Харламова, отставая на 9 пунктов от казанского «Ак Барса». Фото: ХК "Автомобилист"
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Екатеринбургский «Автомобилист» оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ, шоферы победили со счетом 4:2.

Первый период голов не принес, зато второй с самого начала порадовал зрителей взятием ворот. Сначала на 23-й минуте отличился защитник Денис Бодров, а под занавес двадцатиминутки счет удвоил Павел Дацюк.

Казалось, что победа уже в кармане у хозяев, но в третьем периоде гостям потребовалось лишь 10 минут, чтобы сравнять счет.

Несмотря на психологическое преимущество уфимцы уехали из уральской столицы без очков: на 55-й минуте, будучи в меньшинстве, гол забил Анатолий Голышев. А за 14 секунд до финальной сирены поразить ворота «Салавата Юлаева» удалось Артему Гарееву.

Стоит отметить, что после 47 игр «Автомобилист» занимает второе место в дивизионе Харламова, отставая на 9 пунктов от казанского «Ак Барса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Едва не упустили победу: «Автомобилист» переиграл в Екатеринбурге «Салават Юлаев»
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