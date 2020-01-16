2020-01-16T18:49:57+03:00
Общество

Скажите Cheese: в Екатеринбурге выпустили книгу погибшего в аварии сыровара

Максим Соболев разбился в Крыму осенью 2019 года
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: @sobolevcheese в InstagramФото: @sobolevcheese в Instagram
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В Екатеринбурге анонсировали выход кулинарной книги «Скажите Cheese», автором которой является погибший в аварии сыровар Максим Соболев.

sobolevcheesesobolevcheese
Дааа! Это она самая! #соболевкулинарнаякнига у нас в руках! ... Презентация пройдёт 29 января, в 18:00 в Международном центре искусств Главный проспект (Екатеринбург, Ленина, 8, лаунж-зона). Вход свободный. Кулинарные мастер-классы от наших шефов Показ видеоверсии книги Сырные дегустации Отличный вечер в большой хорошей кампании. Ждём вас друзья! ... Как вам обложка нашей книги? ... Следите за нашей лентой. Как и обещали, будет розыгрыш книги!
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- Презентация пройдёт 29 января, в 18:00 в Международном центре искусств «Главный проспект», - отмечают в компании Соболева.

Сыровар разбился на мотоцикле в Крыму осенью 2019 года. У Соболева осталось два фирменных магазина в Екатеринбурге и еще один, вместе с сыроварней - в Белоярском районе. Все производство завязано на ручном способе приготовления продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Скажите Cheese: в Екатеринбурге выпустили книгу погибшего в аварии сыровара
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