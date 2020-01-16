Готовый бизнес: здание мэрии Екатеринбурга распродают по частям

16 Янв. 2020 2020-01-16T18:29:58+03:00

Два помещения расположены со стороны улицы 8 Марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В здании администрации Екатеринбурга по адресу улица 8 Марта, 8б продаются два готовых бизнес-объекта за 222 миллиона рублей.

Речь идет об американском бистро Dong Po и пиццерии Pizza Mia. Они продаются как готовый бизнес на сайте N1.ru. Площадь первого объекта составляет 224,6 квадратных метра, которые хотят реализовать за 67,1 миллион рублей. Площадь пиццерии – 614,2 метра, за которые просят 155,1 миллион рублей.

Помещение продается с действующим арендатором. В объявлении указаны плюсы расположения объектов – близость к станции метро «Площадь 1905 года», высокий пешеходный и транспортный трафик, а также парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU