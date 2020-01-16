Власти Екатеринбурга отчитались об уборке снега

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:46:57+03:00

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Специалисты комитета благоустройства администрации Екатеринбурга отчитались об уборке снега в Ленинском районе. Судя по ежедневным сводкам Екатеринбургской единой дежурно-диспетчерской службы, этот район – в числе передовиков по вывозке снега.

- Ежесуточно на очистке от снега объектов улично-дорожной сети района работают до 60 единиц самой разной уборочной техники, – рассказал заместитель главы администрации Ленинского района по вопросам благоустройства Сергей Васильев. – В дневное и ночное время с помощью спецтехники вывозим на полигоны свыше двух тысяч тонн снега. В отдельные дни, когда снега было много, отправляли на полигоны ежесуточно и до трёх тысяч тонн».

Синоптики отмечают, что в последнее время столицу Урала не беспокоят метели и снегопады, что позволило дорожным службам качественно очистить дороги от осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU