«Ах, Сибирь, моя Сибирь!»: летчик-герой Юсупов показал красоты Байкала из кабины пилота

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:13:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Летчик-герой Дамир Юсупов опубликовал в своем Instagram видео полета над озером Байкал.

yusupov_damir_ Озеро Байкал

- Ах, Сибирь, моя Сибирь! Весь снег нынче здесь. Такие дела! – пишут подписчики в комментариях.

Напомним, что пилот «Уральских Авиалиний» Дамир Юсупов стал Героем России после того, как посадил самолет на кукурузное поле в Подмосковье. Позже ему и всему экипажу подарили квартиры в новостройке на окраине Екатеринбурга.

А недавно в эфире Первого канала вышел документальный фильм «Дамир вашему дому».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы все в шоке, он всего год командир корабля»: родной брат пилота Юсупова, который посадил самолет в поле В оба двигателя попали птицы (подробнее)

«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж После удачной посадки пассажиры бросились обнимать и целовать стюардесс и бортпроводников (подробнее)

Кто был в экипаже самолета «Уральские авиалинии», экстренно севшего в поле под Москвой Смотрим, кого благодарили пассажиры после того, как судно остановилось (подробнее)

Жена пилота, который посадил самолет в поле в Подмосковье: «Наши дети уже знают, что папа спас самолет» «Космомолка» поговорила с супругой командира воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU