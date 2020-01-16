2020-01-16T17:13:02+03:00
Общество

«Ах, Сибирь, моя Сибирь!»: летчик-герой Юсупов показал красоты Байкала из кабины пилота

Дамир Юсупов снял видео во время рейса
Олег ГАЛИМОВ
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Недавно в эфире Первого канала вышел документальный фильм «Дамир вашему дому».Недавно в эфире Первого канала вышел документальный фильм «Дамир вашему дому».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Летчик-герой Дамир Юсупов опубликовал в своем Instagram видео полета над озером Байкал.

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Озеро Байкал
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- Ах, Сибирь, моя Сибирь! Весь снег нынче здесь. Такие дела! – пишут подписчики в комментариях.

Напомним, что пилот «Уральских Авиалиний» Дамир Юсупов стал Героем России после того, как посадил самолет на кукурузное поле в Подмосковье. Позже ему и всему экипажу подарили квартиры в новостройке на окраине Екатеринбурга.

А недавно в эфире Первого канала вышел документальный фильм «Дамир вашему дому».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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