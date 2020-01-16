В конце января между Екатеринбургом и Казанью начнет курсировать прямой поезд

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:58:19+03:00

Состав будет в расписании с января по май и с сентября по декабрь

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С 24 января на Свердловской железной появится прямой поезд между Екатеринбургом и Казанью. Состав №239/240 будет курсировать через день: с 24 января по 24 мая и с 18 сентября по 12 декабря 2020 года. Обратно из Казани поезд будет отправляться по нечетным числам в 15:13; период курсирования – с 25 января по 25 мая и с 19 сентября по 13 декабря 2020 года.

- Состав будет сформирован из купейных и плацкартных вагонов, также в поезде предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих, - отмечают в пресс-службе СвЖД.

Билеты на поезд можно купить на официальном сайте и приложении РЖД, а также в кассах вокзалов. Билеты поступают в продажу за 90 дней до начала поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU