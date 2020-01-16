2020-01-16T15:39:36+03:00
Общество

Новый поезд Екатеринбург – Казань начнет курсировать на СвЖД с 24 января

Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на перевозки в сообщении между Екатеринбургом и Казанью с 24 января 2020 года на Свердловской железной дороге назначается прямой дополнительный поезд.
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На Свердловской железной дороге назначается прямой дополнительный поезд.На Свердловской железной дороге назначается прямой дополнительный поезд.
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Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на перевозки в сообщении между Екатеринбургом и Казанью с 24 января 2020 года на Свердловской железной дороге назначается прямой дополнительный поезд.

Новый поезд №239/240 сообщением Екатеринбург – Казань будет курсировать через день. Отправление из Екатеринбурга по четным числам в 18:32 (здесь и далее время местное); период курсирования – с 24 января по 24 мая и с 18 сентября по 12 декабря 2020 года. Обратно из Казани поезд будет отправляться по нечетным числам в 15:13; период курсирования – с 25 января по 25 мая и с 19 сентября по 13 декабря 2020 года.

Состав будет сформирован из купейных и плацкартных вагонов, также в поезде предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих.

Билеты на новый поезд Екатеринбург – Казань можно приобрести в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Продажи открываются за 90 дней до начала поездки.

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