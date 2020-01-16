2020-01-16T15:32:01+03:00
Происшествия

Мужчину, обвиняемого в убийстве во время ограбления банка «Открытие» в Екатеринбурге, проверят на вменяемость

Виталий Дикушин оказался в Екатеринбурге проездом. Он возвращался в другой регион после работы на вахте
Евгений Стоянов
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37-летнего мужчину проверят на вменяемость. Фото: соцсети37-летнего мужчину проверят на вменяемость. Фото: соцсети
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37-летнего Виталия Дикушина, обвиняемого в убийстве посетителя банка «Открытие» во время ограбления, проверят на вменяемость.

Как рассказали «КП» в Кировском районном суде, заседание по продлению меры пресечения для Дикушина должно было состояться вчера, но его пришлось отложить.

- Его в судебном заседании не было, так как он находится на психолого-психиатрической экспертизе, - рассказали в суде.

Напомним, попытка ограбления банка произошла в октябре прошлого года. По версии следствия, Дикушин, ворвался в банк с с обрезом двуствольного ружья. Сначала он выстрелил в камеру видеонаблюдения, а потом затем стал угрожать сотрудникам и посетителям. Один из них, Олег Лебедев, попытался обезвредить налетчика, но был смертельно ранен в левое легкое и погиб еще до приезда бригады скорой.

Виталия Дикушина все-таки удалось скрутить и обезоружить. На него завели дело об убийстве и разбое.

Как рассказала «КП» источник в правоохранительных органах, Дикушин оказался в Екатеринбурге проездом. Мужчина возвращался с работы вахтовым методом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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