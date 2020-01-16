2020-01-16T15:30:26+03:00
Происшествия

В Каменске-Уральском электропоезд сбил пьяного мужчину

Его отвезли в больницу в коме
Лев ИСТОМИН
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Мужчину довезли до медиков на электричкеМужчину довезли до медиков на электричкеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Около 21 часа 15 января в Каменске-Уральском на девятом километре участка «Каменск-Уральский - УАЗ» электропоезд сообщением Нижняя - Каменск-Уральский сбил нетрезвого мужчину 35 - 40 лет.

- Машинист электропоезда увидел силуэт в темное время суток, применил экстренное торможение, подавал сигналы, но мужчина никак не реагировал, - рассказали порталу KU66.RU в Управлении полиции на транспорте, добавив, что у мужчины диагностировали травмы.

Пострадавшего, у которого при себе не оказалось документов, занесли в вагон электрички, довезли до 10-го километра перегона и у переезда передали бригаде скорой медицинской помощи.

Личность мужчины до сих пор не удалось установить. Сейчас он находится в коме Городской больнице № 2 Каменска-Уральского. По факту ЧП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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