Пытался «отмазать» жену: двух уральцев оштрафовали на миллион за взятку полицейскому

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:29:04+03:00

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В Байкаловском районе Свердловской области под суд отправили двух мужчин, который обвиняют в даче взятки полицейскому. Одному из них 42 года, второму - 38 лет. В начале сентября 2019 года инспекторы ГИБДД во время инспектирования трассы остановили машину, за рулем которой сидела супруга одного из обвиняемых. Полицейские заподозрили ее в пьяной езде и предложили пройти медосвидетельствование.

- Однако женщина отказалась, о чем сотрудниками ГИБДД был составлен соответствующий протокол, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. - Спустя несколько дней ее супруг, не желая, чтобы женщину привлекли к административной ответственности, пришел к начальнику ГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/755027" frameborder="0"></iframe> Уралец пытался подкупить полицейского.Видео: пресс-служба СКР по Свердловской области

Он попросил своего 38-летнего знакомого помочь и передать полицейскому взятку в размере 40 тысяч рублей. На что тот согласился и договорился с инспектором. А начальник отдела ГИБДД, действуя в рамках оперативно-разыскного мероприятия, «согласился» на получение денег.

- В ходе проведенной спецоперации изначально с поличным был задержан посредник в передаче взятки, а затем и сам взяткодатель, - добавили в СКР.

В итоге, 42-летнему мужчине суд назначил штраф в размере 1,2 миллиона, а его сообщника обязали выплатить 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU