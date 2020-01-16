Свердловчане стали в два раза реже болеть ВИЧ

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:26:56+03:00

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Жители Свердловской области стали реже болеть ВИЧ-инфекцией. Значительный спад заболеваемости фиксируется с 2015 года - на две тысячи случаев. И, если в то время медики регистрировали 7 400 заболевших, то в 2019-м - 5 400. Уровень первичной заболеваемости среди подростков за четыре года также снизился на 50 %.

- Наряду с этим, наблюдается смещение выявления новых случаев заболевания в старшие возрастные группы (30 - 40 и 40 - 50 лет), - подчеркнули в региональном департаменте информполитики. - Именно взрослое население в 2020 году станет важнейшей целевой группой для программ профилактики ВИЧ-инфекции на Урале.

Добиться сокращения числа заболевших свердловчан удалось благодаря системе профилактики ВИЧ-инфекции: возможность бесплатного обследования, программы быстрого тестирования и обучающе-просветительские программы.

ИСТОЧНИК KP.RU