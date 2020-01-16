Уральского «гряземеса» оштрафовали за парковку под окнами соседки
В Каменске-Уральском летом этого года местный житель Алексей припарковал свою машину под окнами соседки, где парковка официально запрещена. Неравнодушная женщина сфотографировала автомобиль и пришла в районную административную комиссию с требованием оштрафовать водителя на три тысячи, согласно законодательству.
- Алексей не согласился с наказанием и обжаловал постановление в районном суде, - добавили в пресс-службе Облсуда. - Он настаивал на том, что не доказан факт парковки автомобиля на газоне.
Но суд все равно отказал ему. Тогда мужчина направился в Областной суд. Но и там, рассмотрев материалы дела, менять ничего не стали. А Алексея обязали выплатить штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU