Уральского «гряземеса» оштрафовали за парковку под окнами соседки

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:22:33+03:00

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В Каменске-Уральском летом этого года местный житель Алексей припарковал свою машину под окнами соседки, где парковка официально запрещена. Неравнодушная женщина сфотографировала автомобиль и пришла в районную административную комиссию с требованием оштрафовать водителя на три тысячи, согласно законодательству.

- Алексей не согласился с наказанием и обжаловал постановление в районном суде, - добавили в пресс-службе Облсуда. - Он настаивал на том, что не доказан факт парковки автомобиля на газоне.

Но суд все равно отказал ему. Тогда мужчина направился в Областной суд. Но и там, рассмотрев материалы дела, менять ничего не стали. А Алексея обязали выплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU