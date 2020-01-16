2020-01-16T15:21:32+03:00
Спорт

Уже прилетел на сборы: в сборную «Урала» пришел новый футболист

Мацей Вилюш будет выступать под пятым номером
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ФК "Урал"Фото: пресс-служба ФК "Урал"
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В сборной «Урала» пополнение - футбольный клуб заключил контракт с защитником из Польши Мацеем Вилюшем. 31-летний спортсмен будет выступать под пятым номером. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

- Мацей приходит в наш клуб в статусе свободного агента. Он уже прошел медобследование и прилетел на сборы вместе с командой, - добавили там.

Мацей до 2017 года выступал на родине, в командах «Ключборк», «Белхатув», «Корону» и «Лех». Он выигрывал Суперкубок Польши, а в 2015 году стал в составе клуба «Лех» чемпионом страны. Летом 2017 года Вилюш заключил контракт с «Ростовом» и свой первый официальный матч за эту команду провел как раз против «Урала».

ИСТОЧНИК KP.RU

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