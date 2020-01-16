От удара начались схватки: в Екатеринбурге перевернулась машина с роженицей

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:04:13+03:00

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Караванная и Кутузова произошла авария с участием «ВАЗа» и Nissan Note. Как рассказали «КП» в городском управлении ГИБДД, водитель иномарки не предоставил преимущество двигающейся по главной дороге отечественной легковушке. В результате столкновения «ВАЗ» перевернулся.

- В результате аварии травмы получила пассажирка «ВАЗ». Предварительный диагноз – перелом ключицы. Женщину доставили в ГКБ № 24, - отметили в ГИБДД.

По данным ИА «Ночные новости», также в машине находилась роженица, которую везли в роддом. От удара у женщины начались схватки, в родильное отделение ее увезли на попутке.

ИСТОЧНИК KP.RU