Поставят новые фонари и спортплощадку: в Екатеринбурге благоустроят парк Чкалова
Мэрия Екатеринбурга в этом году планирует благоустроить парк имени Чкалова, который находится на Вторчермете. Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат Гордумы Андрей Пирожков.
- Нам удалось договориться о финансировании разработки проекта благоустройства парка имени Чкалова с устройством пешеходных дорожек, установкой малых архитектурных форм, строительством сети освещения, реконструкции площадки для выгула собак и санитарной обрезкой зеленых насаждений, - рассказал Пирожков.
Фото: Андрей Пирожков в Facebook
Фото: Андрей Пирожков в Facebook
Депутат предоставил ответ от администрации Екатеринбурга, в котором подтверждается факт благоустройства. Проектные работы пройдут в 2020 году, тогда же в парке будет установлена спортивная площадка с резиновым покрытием и современным оборудованием.
ИСТОЧНИК KP.RU