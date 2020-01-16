2020-01-16T12:43:19+03:00
Общество

Поставят новые фонари и спортплощадку: в Екатеринбурге благоустроят парк Чкалова

Работы начнутся уже в этом году
Мария Трапезникова
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Фото: Google MapsФото: Google Maps
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Мэрия Екатеринбурга в этом году планирует благоустроить парк имени Чкалова, который находится на Вторчермете. Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат Гордумы Андрей Пирожков.

- Нам удалось договориться о финансировании разработки проекта благоустройства парка имени Чкалова с устройством пешеходных дорожек, установкой малых архитектурных форм, строительством сети освещения, реконструкции площадки для выгула собак и санитарной обрезкой зеленых насаждений, - рассказал Пирожков.

Фото: Андрей Пирожков в Facebook

Фото: Андрей Пирожков в Facebook

Фото: Андрей Пирожков в Facebook

Фото: Андрей Пирожков в Facebook

Депутат предоставил ответ от администрации Екатеринбурга, в котором подтверждается факт благоустройства. Проектные работы пройдут в 2020 году, тогда же в парке будет установлена спортивная площадка с резиновым покрытием и современным оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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