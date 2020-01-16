2020-01-16T12:14:46+03:00
Общество

В Екатеринбурге собираются снести здание бывшего военного госпиталя

А общественники выступили с требованиями признать его памятником архитектуры
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: Олег Букин в FacebookФото: Олег Букин в Facebook
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге собираются снести старинное конструктивистское здание профтехкомбината Верх-Исетского завода на улице Нагорной, 12. Здание уже огородили забором. На что общественники выступили с требованиями признать его памятником архитектуры. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель общественной организации ОКН «Уральский хронотоп» Олег Букин.

- Зачем охать-то постоянно? Делом докажите любовь к наследию. Я сегодня уже был в управлении. Они сказали, мол, у нас нет ничего, кому предписывать? – недоумевает Букин. – Но шанс остановить снос еще есть.

Сейчас в здании находятся офисы. Фото: Олег Букин в Facebook

Сейчас в здании находятся офисы. Фото: Олег Букин в Facebook

Фото: Олег Букин в Facebook

Фото: Олег Букин в Facebook

Согласно сообществу «АрхиЕкат», во время ВОВ в здании был развернут эвакогоспиталь № 1710 на 1400 коек. Сюда направляли солдат с тяжелыми ранениями в голову и лицо. Госпиталь специализировался на челюстно-лицевой и нейрохирургии. А с середины 20-го века до 1978 года в здании размещался радиотехникум Попова. С 1980-х здание не ремонтировалось. В последние годы здесь располагался офисный центр.

Фото: сообщество "АрхиЕкат"

Фото: сообщество "АрхиЕкат"

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От удара начались схватки: в Екатеринбурге перевернулась машина с роженицей
Поставят новые фонари и спортплощадку: в Екатеринбурге благоустроят парк Чкалова
В Екатеринбурге собираются снести здание бывшего военного госпиталя
Облегчит семьям решение жилищного вопроса: как изменится рынок недвижимости в Екатеринбурге из-за выплат за первого ребенка
Не больше 20 человек на льду: свердловские спасатели тщательно проверяют купли перед Крещенскими купаниями
Помешала теплая погода: в четырех уральских городах не будут работать купели
В Екатеринбурге еще на 24 участках запретят остановку
Свердловская Росгвардия поймала 300 охранников, ходивших на работу без формы и бейджа
«Это попытка вернуться к любви»: Владимир Машков вдохновился посланием президента
Взял телефон позвонить и сбежал: на Урале поймали пенсионера, который обокрал 10-летнего школьника
«Обвели вокруг пальца тысячи человек»: полиция Екатеринбурга ищет жертв лжекредиторов
Полиция Екатеринбурга заинтересовалась могилой пенсионера, которую вырыли посреди дороги
Свердловчанку наказали колонией за долг в 220 тысяч
Екатеринбуржцев попросили не гулять рядом с теплотрассами
Зверюшки должны быть на воле: Михалкова из «Уральских пельменей» раскритиковала зоопарки России
Уралец набросился с кулаками на полицейского и сел в тюрьму
«Отбивалась как могла»: приставы два часа воевали с екатеринбурженкой, которая не хотела отдавать машину в уплату долгов
«И как тебе такое?»: на космический фестиваль в Екатеринбурге позвали Илона Маска
Оторвались почти на 40 очков: уральские «лисицы» обыграли итальянок
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова вошла в рабочую группу по изменению Конституции РФ
Депутаты Нижнего Тагила часто прогуливали заседания
Из-за сгоревшего на ВИЗе мусора 50 человек оказались на улице
Снег выпадет и снова растает: к выходным Екатеринбург погрязнет в слякоти
Уральская группа «Чайф» выпустила новый клип с BDSM-сценой, бутылкой кефира и балетом
«А я думала, почему не жуется»: екатеринбурженка пожаловалась на роллы с сюрпризом
Новогодняя ярмарка в Ледовом городке Екатеринбурга вошла в тройку лучших в стране
В Екатеринбурге автобус сбил подростка, который шел с учебы
«Они варварским методом разобрали тир»: в Екатеринбурге владелец аттракциона в ЦКПиО пожаловался в прокуратуру на нового директора
Спасатели проверят все купели в Екатеринбурге за сутки до Крещения