В Екатеринбурге собираются снести здание бывшего военного госпиталя
В Екатеринбурге собираются снести старинное конструктивистское здание профтехкомбината Верх-Исетского завода на улице Нагорной, 12. Здание уже огородили забором. На что общественники выступили с требованиями признать его памятником архитектуры. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель общественной организации ОКН «Уральский хронотоп» Олег Букин.
- Зачем охать-то постоянно? Делом докажите любовь к наследию. Я сегодня уже был в управлении. Они сказали, мол, у нас нет ничего, кому предписывать? – недоумевает Букин. – Но шанс остановить снос еще есть.
Сейчас в здании находятся офисы. Фото: Олег Букин в Facebook
Фото: Олег Букин в Facebook
Согласно сообществу «АрхиЕкат», во время ВОВ в здании был развернут эвакогоспиталь № 1710 на 1400 коек. Сюда направляли солдат с тяжелыми ранениями в голову и лицо. Госпиталь специализировался на челюстно-лицевой и нейрохирургии. А с середины 20-го века до 1978 года в здании размещался радиотехникум Попова. С 1980-х здание не ремонтировалось. В последние годы здесь располагался офисный центр.
Фото: сообщество "АрхиЕкат"
ИСТОЧНИК KP.RU