В Екатеринбурге собираются снести здание бывшего военного госпиталя

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:14:46+03:00

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В Екатеринбурге собираются снести старинное конструктивистское здание профтехкомбината Верх-Исетского завода на улице Нагорной, 12. Здание уже огородили забором. На что общественники выступили с требованиями признать его памятником архитектуры. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель общественной организации ОКН «Уральский хронотоп» Олег Букин.

- Зачем охать-то постоянно? Делом докажите любовь к наследию. Я сегодня уже был в управлении. Они сказали, мол, у нас нет ничего, кому предписывать? – недоумевает Букин. – Но шанс остановить снос еще есть.

Сейчас в здании находятся офисы. Фото: Олег Букин в Facebook

Фото: Олег Букин в Facebook

Согласно сообществу «АрхиЕкат», во время ВОВ в здании был развернут эвакогоспиталь № 1710 на 1400 коек. Сюда направляли солдат с тяжелыми ранениями в голову и лицо. Госпиталь специализировался на челюстно-лицевой и нейрохирургии. А с середины 20-го века до 1978 года в здании размещался радиотехникум Попова. С 1980-х здание не ремонтировалось. В последние годы здесь располагался офисный центр.

Фото: сообщество "АрхиЕкат"

ИСТОЧНИК KP.RU