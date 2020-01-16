2020-01-16T11:52:40+03:00
Недвижимость

Облегчит семьям решение жилищного вопроса: как изменится рынок недвижимости в Екатеринбурге из-за выплат за первого ребенка

Эксперты считают, что ждать развития московского сценария на Урале не стоит
Олег ГАЛИМОВ
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В России покупатели недвижимости активно используют материнский капиталВ России покупатели недвижимости активно используют материнский капиталФото: Алексей БУЛАТОВ
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Одним из главных тезисов послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию стали выплаты за первого ребенка в размере 460 тысяч рублей. По мнению экспертов, это облегчит молодым семьям приобрести квартиру в Екатеринбурге. Однако застройщики вряд ли начнут строить жилплощади размером в 11 «квадратов», как это начали делать в Москве.

– Действительно, покупатели недвижимости активно используют материнский капитал. То, что теперь его будут выдавать за первого ребенка, и то, что размер маткапитала за второго ребенка будет увеличен, однозначно облегчит молодым семьям решение жилищного вопроса, – рассказывает Данил Кузнецов, коммерческий директор компании «Атомстройкомплекс». – Однако я не думаю, что екатеринбуржский рынок позволит застройщикам делать минимальные по площади квартиры условно за миллион рублей.

Кузнецов также отметил, что в последнее время его компания делает ставку на трех- и четырехкомнатные квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Облегчит семьям решение жилищного вопроса: как изменится рынок недвижимости в Екатеринбурге из-за выплат за первого ребенка
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