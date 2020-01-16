Не больше 20 человек на льду: свердловские спасатели тщательно проверяют купли перед Крещенскими купаниями

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:47:01+03:00

За безопасностью круглосуточно будут следить больше двух тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За безопасностью круглосуточно будут следить больше двух тысяч человек

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Свердловские спасатели МЧС из-за аномально теплой зимы принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности Крещенских купаний и более тщательно проверяют каждую из купелей. Всего в ГУ МЧС по Свердловской области поступила 141 заявка, 13 из которых – в Екатеринбурге. Проверки пройдут вплоть до 18 января.

- На сегодняшний день средняя толщина льда на водоемах составляет 25 сантиметров, из-за теплой погоды структура льда неоднородная и по расчетам одновременно у купели могут находиться, в среднем, не больше 20 человек, - отмечает начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального ГУ МЧС Ирина Каменных.

Кстати, уже в четырех городах Свердловской области запретили проводить Крещенские купания из-за того, что на водоемах слишком тонкий лед.

Спасатели проверяют глубину льдаФото: Алексей БУЛАТОВ

Во время осмотра каждой из купелей специалисты ГИМС особое внимание обращают на толщину льда – и в зависимости от этого будут определять количество людей, которые одновременно могут находиться на льду.

Также проверяется наличие ограждений, двух лестничных спусков и короба внутри купели, чтобы человека не унесло течением. Глубина не должна превышать 1,2 – 1,8 метра. Спасатели настоятельно рекомендуют организаторам перенести купели ближе к берегу, а также установить места переодевания и обогрева. Кроме того, сотрудники МЧС будут дежурить у прорубей с 9:00 18 января до 9:00 20 января.

В этом году безопасность купаний будут контролировать больше двух тысяч человек. Среди них – спасатели, полиция, медики, Росссоюзспас, общественники и добровольцы. В ГУ МЧС по Свердловской области развернут штаб, куда каждые два часа будет поступать информация о ходе крещенских купаний в каждом из городов.

ИСТОЧНИК KP.RU