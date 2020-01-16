Помешала теплая погода: в четырех уральских городах не будут работать купели

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:24:12+03:00

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Жителям четырех уральских городов придется в этом году отказаться от купания в купелях из-за слишком теплой погоды, которая установилась в области к середине января. Выезжающие на места спасатели МЧС в ходе проверки забраковали их из-за непрочного льда. Его толщина не соответствует нормам безопасности.

- Купели запрещены в Верхней Пышме, Артемовском, Верхнем Дуброво и Красноуральске, - уточнили спасатели.

Всего в Главное управление МЧС России по Свердловской области перед Крещенскими купаниями поступило 141 заявка на проверку купелей, из них 13 – в Екатеринбурге. И это не конец – заявки продолжают поступать. Поэтому сотрудники госинспекции по маломерным судам до 18 января будут осматривать техническое состояние каждой из них.

ИСТОЧНИК KP.RU