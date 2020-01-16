В Екатеринбурге еще на 24 участках запретят остановку

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:09:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Екатеринбурга выложила список из 24 участок в городе, где в феврале этого года установят новые знаки и запретят остановку. В мэрии подчеркнули, что это делается для улучшения пропускной способности на дорогах.

Один из знаков поставят на дублере Сибирского тракта, на участке от 8,4 километра до 9,5 километра. В этих границах дорожники установят знаки «остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». А также на четной стороне улицы Технической от Ангарской до дома №154.

Список остальных мы приводим ниже:

Фото: мэрия Екатеринбурга

Фото: мэрия Екатеринбурга

Фото: мэрия Екатеринбурга

В мэрии просят водителей быть внимательными к установке новых знаков и соблюдать Правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU