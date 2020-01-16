«Это попытка вернуться к любви»: Владимир Машков вдохновился посланием президента
Актер Владимир Машков поделился своими мыслями по поводу послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, которое было озвучено 15 января.
Машков считает очень важными меры по поддержке творческих коллективов и школ искусств, которые озвучил глава государства, пишет издание NEWS.ru.
- Поддержка, которая будет оказана творческим коллективам, школам искусств, это невероятно важно, - подчеркнул известный российский актер.
Также Владимир Машков озвучил меры по поддержке россиян, перечисленные президентом, которые ему показались очень значимыми. Это увеличение числа бюджетных мест в вузах, продление программы по выдаче материнского капитала.
- Это очень внятная попытка вернуться к любви, - подчеркнул Машков.
ИСТОЧНИК KP.RU