2020-01-16T10:41:58+03:00
Общество

«Это попытка вернуться к любви»: Владимир Машков вдохновился посланием президента

Актер рассказал, что именно ему показалось интересным
Лев ИСТОМИН
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Актер считают, что идеи президента помогут россиянамАктер считают, что идеи президента помогут россиянамФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Актер Владимир Машков поделился своими мыслями по поводу послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, которое было озвучено 15 января.

Машков считает очень важными меры по поддержке творческих коллективов и школ искусств, которые озвучил глава государства, пишет издание NEWS.ru.

- Поддержка, которая будет оказана творческим коллективам, школам искусств, это невероятно важно, - подчеркнул известный российский актер.

Также Владимир Машков озвучил меры по поддержке россиян, перечисленные президентом, которые ему показались очень значимыми. Это увеличение числа бюджетных мест в вузах, продление программы по выдаче материнского капитала.

- Это очень внятная попытка вернуться к любви, - подчеркнул Машков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Это попытка вернуться к любви»: Владимир Машков вдохновился посланием президента