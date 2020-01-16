«Это попытка вернуться к любви»: Владимир Машков вдохновился посланием президента

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:41:58+03:00

Актер рассказал, что именно ему показалось интересным

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Актер Владимир Машков поделился своими мыслями по поводу послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, которое было озвучено 15 января.

Машков считает очень важными меры по поддержке творческих коллективов и школ искусств, которые озвучил глава государства, пишет издание NEWS.ru.

- Поддержка, которая будет оказана творческим коллективам, школам искусств, это невероятно важно, - подчеркнул известный российский актер.

Также Владимир Машков озвучил меры по поддержке россиян, перечисленные президентом, которые ему показались очень значимыми. Это увеличение числа бюджетных мест в вузах, продление программы по выдаче материнского капитала.

- Это очень внятная попытка вернуться к любви, - подчеркнул Машков.

ИСТОЧНИК KP.RU