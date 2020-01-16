Взял телефон позвонить и сбежал: на Урале поймали пенсионера, который обокрал 10-летнего школьника

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:16:55+03:00

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В Тавде, что находится в Свердловской области, полицейские поймали пенсионера, который обокрал школьника. 10-летний мальчик возвращался со школы домой около 17:00, как вдруг к нему подошел неизвестный дедушка попросил позвонить с его сотового.

- Мальчик любезно согласился помочь и передал данному гражданину свой телефон, - рассказали в пресс-группе УМВД «Тавдинский». – Прохожий дозвонился до нужного адресата, только вот телефон возвращать мальчику не спешил. Он развернулся и пошел прочь, не реагируя на просьбы школьника.

В полицию обратилась мама мальчика. Через непродолжительное время пенсионера поймали – им оказался 62-летний безработный местный житель. Ранее его неоднократно судили.

- В декабре 2019-го он освободился из ИК-19, где отбыл наказание за кражу, - добавили в полиции. – Свою вину он отрицать не стал и полностью раскаялся. Сейчас решается вопрос о применении в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU