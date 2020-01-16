«Обвели вокруг пальца тысячи человек»: полиция Екатеринбурга ищет жертв лжекредиторов

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:45:16+03:00

Мошенники работали на территории области три года

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Полицейский главк Свердловской области разыскивает екатеринбуржцев, пострадавших от рук лжекредиторов. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

В период с декабря 2016-го по апрель 2019-го на территории Урала работали представители кредитных потребительских кооперативов, которые нелегально привлекали деньги под предлогом сохранения и приумножения личных сбережений пайщиков. И после того, как люди делали взносы и заключали с ними договоры, лжекредиторы испарялись вместе с деньгами.

- Жертвами предполагаемых аферистов стали несколько тысяч человек, проживающих как на территории Свердловской области, так и других муниципальных образований нашей страны, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Полицейские просят всех, кто мог пострадать от рук мошенников, обратиться в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области по телефону: 8 (343) 354-59-06.

ИСТОЧНИК KP.RU