«Обвели вокруг пальца тысячи человек»: полиция Екатеринбурга ищет жертв лжекредиторов
Полицейский главк Свердловской области разыскивает екатеринбуржцев, пострадавших от рук лжекредиторов. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
В период с декабря 2016-го по апрель 2019-го на территории Урала работали представители кредитных потребительских кооперативов, которые нелегально привлекали деньги под предлогом сохранения и приумножения личных сбережений пайщиков. И после того, как люди делали взносы и заключали с ними договоры, лжекредиторы испарялись вместе с деньгами.
- Жертвами предполагаемых аферистов стали несколько тысяч человек, проживающих как на территории Свердловской области, так и других муниципальных образований нашей страны, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.
Полицейские просят всех, кто мог пострадать от рук мошенников, обратиться в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области по телефону: 8 (343) 354-59-06.
ИСТОЧНИК KP.RU