2020-01-16T09:39:52+03:00
Происшествия

Полиция Екатеринбурга заинтересовалась могилой пенсионера, которую вырыли посреди дороги

При этом в Следственном комитете пока воздерживаются от комментариев
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: Кирилл ГоворухинФото: Кирилл Говорухин
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После инцидента на Широкореченском кладбище, где войны похоронщиков закончились тем, что посреди дороги похоронили пенисонера, начала проверку городская полиция. При этом в районном следственном управлении не смогли оперативно прокомментировать инцидент.

- Информация из СМИ зарегистрирована. Проводится проверка, - заявили в пресс-службе городского УМВД.

По словам хозяина участка Кирилла Говорухина, тяжба между ним и «Службой городских кладбищ» продолжается уже больше года.

- В декабре 2018-го поворот на кладбище с улицы Соболева перегородили строительными плитами, а затем и вовсе поставили бетонный завод. С тех пор работа базы стала невозможна и бизнес приносил только убытки. А на днях приехал трактор, который начал рыть яму, - рассказывает «Комсомолке» Говорухин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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