Полиция Екатеринбурга заинтересовалась могилой пенсионера, которую вырыли посреди дороги
После инцидента на Широкореченском кладбище, где войны похоронщиков закончились тем, что посреди дороги похоронили пенисонера, начала проверку городская полиция. При этом в районном следственном управлении не смогли оперативно прокомментировать инцидент.
- Информация из СМИ зарегистрирована. Проводится проверка, - заявили в пресс-службе городского УМВД.
По словам хозяина участка Кирилла Говорухина, тяжба между ним и «Службой городских кладбищ» продолжается уже больше года.
- В декабре 2018-го поворот на кладбище с улицы Соболева перегородили строительными плитами, а затем и вовсе поставили бетонный завод. С тех пор работа базы стала невозможна и бизнес приносил только убытки. А на днях приехал трактор, который начал рыть яму, - рассказывает «Комсомолке» Говорухин.
ИСТОЧНИК KP.RU