Свердловчанку наказали колонией за долг в 220 тысяч

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:30:22+03:00

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Жительницу Качканара отправили под суд из-за того, что она задолжала своему ребенку больше 226 тысяч рублей по алиментам. Во время развода в 2015 году суд обязал ее ежемесячно выплачивать сумму в размере 1/6 доли заработка.

- В августе 2018 года она перестала платить и снова накопила долги, после чего судья отправил ее на 2 месяца в тюрьму, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – В 2019 году ее снова поймали на неуплате и отправили под арест на 10 суток.

И даже после всех этих мер женщина выводов не сделала: на работу не трудоустроилась, в службу занятости не обратилась, продолжая копить долги. В итоге, в третий раз суд отправил ее на 4 месяца в колонию-поселение.

ИСТОЧНИК KP.RU