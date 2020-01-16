Зверюшки должны быть на воле: Михалкова из «Уральских пельменей» раскритиковала зоопарки России
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова раскритиковала зоопарки России. Об этом она написала в своем Instagram. Большая часть подписчиков согласилась с мнением одной из самых сексуальных женщин страны.
- Правильный зоопарк - это когда зверюшки на воле, а люди наблюдают за ними из небольших загончиков. Не наоборот, не так как у нас! Согласны? - пишет Михалкова.
Сейчас Михалкова живет и работает в Москве, где проводит съемки нового телешоу. А вот у ее экс-коллег по сцене дела идут не очень гладко: недавно стало известно, что главные звезды «Уральских пельменей» проиграли бывшему директору Сергею Нетиевскому иск на 800 тысяч рублей.
Напомним, что Михалкова принимала участие в большой пресс-конференции Дмитрия Медведева.
ИСТОЧНИК KP.RU