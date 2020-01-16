2020-01-16T09:09:35+03:00
Звезды

Зверюшки должны быть на воле: Михалкова из «Уральских пельменей» раскритиковала зоопарки России

Бывшая участница юмористического шоу считает, что животные не должны большую часть времени проводить в вольерах
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова раскритиковала зоопарки России. Об этом она написала в своем Instagram. Большая часть подписчиков согласилась с мнением одной из самых сексуальных женщин страны.

- Правильный зоопарк - это когда зверюшки на воле, а люди наблюдают за ними из небольших загончиков. Не наоборот, не так как у нас! Согласны? - пишет Михалкова.

mihalkovamihalkova
Юлия Михалкова похвасталась снимком из зарубежного сафари
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Сейчас Михалкова живет и работает в Москве, где проводит съемки нового телешоу. А вот у ее экс-коллег по сцене дела идут не очень гладко: недавно стало известно, что главные звезды «Уральских пельменей» проиграли бывшему директору Сергею Нетиевскому иск на 800 тысяч рублей.

Напомним, что Михалкова принимала участие в большой пресс-конференции Дмитрия Медведева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Зверюшки должны быть на воле: Михалкова из «Уральских пельменей» раскритиковала зоопарки России
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