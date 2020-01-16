16 Янв. 2020 2020-01-16T08:44:17+03:00

Уралец набросился с кулаками на полицейского и сел в тюрьму Фото: Алексей БУЛАТОВ

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22-летнего жителя поселка Зайково, что в Ирбитском районе Свердловской области, отправили под суд. Его обвиняют в применении силы в отношении представителя власти. Его задержали в середине октября, когда он в пьяном виде мешал окружающим на одной из остановок в поселке.

- Возле здания полиции молодой человек отказался выполнять требования участкового и набросился на него с кулаками, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Он умышленно нанес один удар головой в голову полицейскому, отчего у того на лбу остались синяки.

Своими действиями молодой человек причинил участковому физическую боль. В связи с этим суд отправил его на год в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU