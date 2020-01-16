«Отбивалась как могла»: приставы два часа воевали с екатеринбурженкой, которая не хотела отдавать машину в уплату долгов

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:29:25+03:00

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В Екатеринбурге приставы два часа воевали с местной жительницей, которая не хотела отдавать им свою иномарку. А все дело в том, что она задолжала по «коммуналке» порядка 400 тысяч рублей. Женщина не платила больше трех лет.

- По месту регистрации она не жила, однако в собственности у нее была иномарка Ford, местонахождение которого она также скрывала. Поэтому приставы объявили машину в розыск, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В итоге, машину обнаружили в Кировском районе вместе с должницей. Однако женщина отказалась выходить из салона и передавать приставам ключи. Ее удалось «вытянуть» только спустя два часа, когда на место приехал ее супруг.

Иномарку эвакуировали и отвезли на спецстоянку, где она простоит до тех пор, пока долги не будут погашены. В противном случае ее пустят с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU