2020-01-16T08:12:48+03:00
Общество

«И как тебе такое?»: на космический фестиваль в Екатеринбурге позвали Илона Маска

Мероприятие подготовит Антимузей компьютеров и видеоигр
Мария ТрапезниковаАлина СУРИНА
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На космический фестиваль в Екатеринбурге позвали Илона МаскаНа космический фестиваль в Екатеринбурге позвали Илона МаскаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В середине весны, 11-12 апреля, в Екатеринбурге проведут космический фестиваль, над организацией которого думали целый год. Мероприятие подготовит Антимузей компьютеров и видеоигр. И на фестиваль пригласили канадско-американского инженера Илона Маска.

- Основным поводом приглашения стала наша работа по изучению вопроса, с какими компьютерными и вычислительными технологиями инопланетных цивилизаций человечество может столкнуться при освоении дальнего космоса, - рассказал «Комсомолке» директор Антимузея Сергей Мартьянов. – Полагаю, эта тема коррелирует с интересами самого Маска по выводу человеческой цивилизации в космические просторы.

Но вот ответа от самого инженера пока что не поступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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