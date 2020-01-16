2020-01-16T07:55:40+03:00
Спорт

Оторвались почти на 40 очков: уральские «лисицы» обыграли итальянок

Итоговый счет составил 97:44 в пользу УГМК
Мария Трапезникова
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Фото: БК УГМКФото: БК УГМК
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Накануне на паркете ДИВСа прошел матч Евролиги между уральской сборной УГМК и командой из Венеции «Умана Рейер». И уже с самого начала игры все пошло «как по маслу» - УГМК прекрасно действовал в защите, а сухой стартовый рывок в нападении выглядел более чем убедительно – 9:0 к концу четвертой минуты игры.

- К большому перерыву были задействованы почти все игроки, попавшие в заявку на матч. И все они успели отметиться набранными очками, - рассказали в пресс-службе БК УГМК. – При этом широкая ротация никак не повлияла на уже сложившуюся ситуацию на паркете. До большого отрыва «лисицы» увеличили отрыв до 37 очков.

После смены сторон итальянки попытались спасти свое положение – стали агрессивнее защищаться и страховать в периметре под своим кольцом. Но существенно это никак не повлияло на ход игры.

Итоговый счет составил 97:44 в пользу УГМК.

Следующий матч уралочки проведут в Екатеринбурге 22 января. Они встретятся с основным своим конкурентом группы «А» - УСК из Праги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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