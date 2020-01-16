Депутаты Нижнего Тагила часто прогуливали заседания

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:24:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Гордума Нижнего Тагила опубликовала отчет о посещении депутатами заседаний за 2019 год. И оказалось, что они не столь ответственно подходили к работе – в общей сложности не явившись 59 раз.

Больше всего прогуливал заседания экс-председатель гордумы Алексей Пырин, начальник коксохимического производства НТМК Никита Беркутов и главный энергетик УВЗ Руслан Юсупов – у них по 5 пропусков из 13.

- Вообще, говорить о том, что депутаты прогуливают – некорректно, потому что они не были на заседании думы, но у каждого есть конкретное объяснение на каждый прогул: отпуск, командировки, болезни. Тем более, что явка очень хорошая - если сравнивать с тем количеством заседаний, которые прошли, - рассказал «Комсомолке» председатель Гордумы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн.

Чуть меньше прогуливали заседания художественный руководитель Драмтеатра Игорь Булыгин, директор школы №49 Ирина Бусыгина и замдиректор компании «Созвездие» Кирилл Романов.

А вот тех, кто ни раз не пропустил совещания, всего шесть: спикер Гордумы Вадим Раудштейн, председатель совета ТОС «Прудок» Игорь Макаров, председатель комиссии думы по бюджету Деонид Мартюшев, директор «УБТ-Сервиса» Гаджи Абдулов, а также запредседателя «Объединение Союз-НТ» Александр Петров и уполномоченный профкома НТМК Николай Атаманкин.

ИСТОЧНИК KP.RU