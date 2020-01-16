Из-за сгоревшего на ВИЗе мусора 50 человек оказались на улице

16 Янв. 2020 2020-01-16T06:54:42+03:00

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Минувшей ночью в Екатеринбурге, в районе ВИЗа, произошел пожар в одном из домов по улице Токарей. Диспетчеры МЧС зафиксировали тревожный вызов в 01:16, на место выехали четыре бригады спасателей из 18 человек.

- На площади в два «квадрата» загорелся мусор на первом этаже под лестничной клеткой в подъезде дома, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Но даже не смотря на то, что на лестничной клетке горел мусор, прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали из дома 50 человек. А сам пожар потушили в течение двух минут. О пострадавших в МЧС не сообщали.

ИСТОЧНИК KP.RU