Снег выпадет и снова растает: к выходным Екатеринбург погрязнет в слякоти
Погода в середине января в Екатеринбурге действительно аномально теплая – кажется, что уже через пару недель долгожданная весна, а с крыш скоро начнет капать капель. Но нет. На календаре всего лишь середина зимы. Рассказываем, что синоптики из Уралгидрометцентра обещают горожанам на выходные.
В четверг, 16 января, в городе будет пасмурно и очень тепло – столбики термометров поднимутся до отметки +2. Может пройти небольшой снег. Местами обещают гололедицу, так что будьте внимательны и смотрите под ноги. Порывы ветра достигнут 15 м/сек.
В ночь на пятницу, 17 января, похолодает до 0…-2. Будет все также пасмурно, ночью пройдет мокрый снег. А вот днем потеплеет до +3, так что ждите слякоть на дорогах. Порывы ветра временами достигнут 14 м/сек.
Ночь на субботу, 18 января, станет самой холодной – температура резко опустится до -7, а днем поднимется до 0. Осадков в этот день не обещают.
В воскресенье, 19 января, перепады температуры будет такими же: ночью до -7, днем – до 0. В некоторых районах города может пройти небольшой снег.
ИСТОЧНИК KP.RU