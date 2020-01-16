2020-01-16T06:22:15+03:00
Общество

Снег выпадет и снова растает: к выходным Екатеринбург погрязнет в слякоти

Рассказываем, что синоптики из Уралгидрометцентра обещают горожанам на выходные
Мария Трапезникова
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На дорогах ожидается грязь и слякотьНа дорогах ожидается грязь и слякотьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Погода в середине января в Екатеринбурге действительно аномально теплая – кажется, что уже через пару недель долгожданная весна, а с крыш скоро начнет капать капель. Но нет. На календаре всего лишь середина зимы. Рассказываем, что синоптики из Уралгидрометцентра обещают горожанам на выходные.

В четверг, 16 января, в городе будет пасмурно и очень тепло – столбики термометров поднимутся до отметки +2. Может пройти небольшой снег. Местами обещают гололедицу, так что будьте внимательны и смотрите под ноги. Порывы ветра достигнут 15 м/сек.

В ночь на пятницу, 17 января, похолодает до 0…-2. Будет все также пасмурно, ночью пройдет мокрый снег. А вот днем потеплеет до +3, так что ждите слякоть на дорогах. Порывы ветра временами достигнут 14 м/сек.

Ночь на субботу, 18 января, станет самой холодной – температура резко опустится до -7, а днем поднимется до 0. Осадков в этот день не обещают.

В воскресенье, 19 января, перепады температуры будет такими же: ночью до -7, днем – до 0. В некоторых районах города может пройти небольшой снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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