Уральская группа «Чайф» выпустила новый клип с BDSM-сценой, бутылкой кефира и балетом

16 Янв. 2020 2020-01-16T06:08:12+03:00

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Известная уральская группа «Чайф» выпустила новый клип на песню «Хэллоуин», которая вошла в новый альбом «Слова на бумаге», приуроченный к 35-летию группы.

Этот клип совершенно точно не оставит равнодушным никого, ведь в нем есть все: BDSM-сцена, балет, маленькие собачки и даже «уральский Дед Мороз». А поклонником «Чайфов» клип точно придется по вкусу, ведь в нем есть отсылка в одной из самых старых песен музыкантов – «Бутылка кефира, полбатона». Съемки, кстати, проходили в Екатеринбурге.

Фото: скриншот с видео

В центре сюжета – молодой, начинающий музыкант, которому предложили прослушаться в одном из баров города. Но парень опаздывает на автобус и поет в переходе, чтобы наскрести денег на дорогу. После чего возвращается обратно домой и превращается во Владимира Шахрина. И за весь день он встречает самых разных людей, которых видит без масок и костюмов – такими, какие они есть на самом деле, как говорится, «за закрытыми дверями». Именно поэтому в клипе представлены такие яркие образы.

Фото: скриншот с видео

Ну, а теперь, вместо слов – просто посмотрите этот клип:

"Чайф" сняли новый клип.Видео: официальный аккаунт группы

ИСТОЧНИК KP.RU